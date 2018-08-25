Умерла многократная олимпийская чемпионка-фехтовальщица

У советской спортсменки было много побед / Фото: Facebook/Елена Гришина

Чемпионка Олимпийских игр 1960 года по фехтованию Валентина Растворова умерла 24 августа на 86-м году жизни.

"Навсегда в моем сердце. RIP", - написала в Facebook дочь спортсменки Елена Гришина.

На Олимпиаде в Риме Валентина Растворова стала чемпионкой в командном турнире. Там же она выиграла серебро в соревнованиях рапиристок.

В 1964 году на Играх в Токио спортсменка стала серебряной медалисткой в командной рапире. Растворова пять раз становилась чемпионкой мира, дважды выигрывала серебро и один раз бронзу мировых первенств.

Напомним, на 81-м году жизни умер ганский дипломат, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и первый темнокожий дипломат Кофи Аннан.