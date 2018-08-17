Умер легендарный поэт-песенник и автор хитов Пугачевой, Леонтьева и Вайкуле

Николай Зиновьев / socioforum.su

В России Николай Зиновьев, легендарный советский поэт-песенник, скончался в возрасте 73 года.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Центрального дома литераторов (ЦДЛ). "17 августа закончил свой жизненный путь Николай Николаевич Зиновьев, замечательный русский поэт, благородный, прелестный человек", — говорится в тексте.

За свою долгую карьеру на эстраде и в поп-музыке Зиновьев сочинил более двухсот текстов для песен, которые входили в репертуар самых известных исполнителей − Валерия Леонтьева, София Ротару, Раймонд Паулс, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко, Аллы Пугачевой.

Перу поэта принадлежат,, в частности, тексты шлягеров "Полет на дельтаплане", "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова".

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за коварной болезни скончался известный певец.