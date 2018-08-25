Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали — западные СМИ

Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали, узнали журналисты / GettyImages

В Российской Федерации жизненно важные кремлевские информаторы Центрального разведывательного управления США перестали выходить на связь, оставив неизвестными намерения президента РФ Владимира Путина перед промежуточными выборами в Конгресс Штатов (должны пройти в ноябре 2018 года).

Американские чиновники не считают, что источники были скомпрометированы или убиты, пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица, ознакомленные с данными разведки.

По сведениям здания, информаторы могли замолчать из-за более агрессивной контрразведывательной деятельности РФ, в частности, в связи с попыткой отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.