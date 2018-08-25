"Абсолютно спонтанно": австрийский министр рассказала, зачем позвала Путина на свою свадьбу

Карин Кнайсль уверяет, что пригласила Путина исключительно спонтанно / GettyImages

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая недавно отметилась присутствием президента РФ Владимира Путина на ее свадьбе, рассказала, что пригласила его "спонтанно".

По словам самой Кнайсль, она не общается с Путиным настолько близко, и пригласила его фактически наудачу. В начале июня она пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку "так положено". Во время визита Путина в Вену в июне, Кнайль интересу ради пригласила на свою свадьбу и Путина.

Читайте такжеАвстрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбеКаково же было ее удивление, когда 19 июня ей сообщили о согласии Путина прибыть на ее свадьбу - хотя она "совсем на это не надеялась".

Она также отвергла критику относительно ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, "если вы видели открытия бала, вы знаете, что в конце делается книксен".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксен", - пояснила она. Министр выразила удивление, что некоторые комментаторы увидели в этом некий "акт подчинения, падение на колени".

Также Кнайсль не считает, что присутствие Путина на ее свадьбе каким-то образом помешало внешнему имиджу Австрии.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попасть на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.