"Абсолютно спонтанно": австрийский министр рассказала, зачем позвала Путина на свою свадьбу

25 августа 2018, 22:46

Кнайсль не рассчитывала на его согласие и была крайне удивлена, когда узнала, что Путин приедет.

Карин Кнайсль уверяет, что пригласила Путина исключительно спонтанно
Карин Кнайсль уверяет, что пригласила Путина исключительно спонтанно / GettyImages

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая недавно отметилась присутствием президента РФ Владимира Путина на ее свадьбе, рассказала, что пригласила его "спонтанно". 

По словам самой Кнайсль, она не общается с Путиным настолько близко, и пригласила его фактически наудачу. В начале июня она пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку "так положено". Во время визита Путина в Вену в июне, Кнайль интересу ради пригласила на свою свадьбу и Путина.

Читайте такжеАвстрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбеКаково же было ее удивление, когда 19 июня ей сообщили о согласии Путина прибыть на ее свадьбу - хотя она "совсем на это не надеялась".

Она также отвергла критику относительно ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, "если вы видели открытия бала, вы знаете, что в конце делается книксен".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксен", - пояснила она. Министр выразила удивление, что некоторые комментаторы увидели в этом некий "акт подчинения, падение на колени".

Также Кнайсль не считает, что присутствие Путина на ее свадьбе каким-то образом помешало внешнему имиджу Австрии.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попасть на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
свадьба Австрия Владимир Путин Карин Кнайсль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:12
Известный одесский активист вновь заявил о покушении
25 августа, суббота
23:38
"Травят население": оккупированный Армянск накрыло химическим выборосом
23:09
Россия, Китай и Монголия запланировали учения с симуляцией ядерного удара
22:46
"Абсолютно спонтанно": австрийский министр рассказала, зачем позвала Путина на свою свадьбу
22:20
В Болгарии вылетел с трассы туристический автобус - много погибших, опубликованы фото
22:13
Полиция начала масштабный "шмон" пассажирских поездов в Луганской области
21:37
CМИ узнали подробности задержания наркокурьера-бывшего СБУшника в России
21:04
В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами и дынями
20:48
В Украине на День Независимости никого не убили
20:24
Кремль намерен решить проблему Сенцова в ближайшее время - журналист
19:44
Трамп ошарашил Госдеп неожиданным решением - СМИ
19:21
Российского оппозиционера Навального увезли из ОВД с переломом
19:19
У Порошенко задумались об украинизации Дальнего Востока
18:59
"Никогда такого не было и вот опять": Коболев резко ответил популярному СМИ на критику
18:55
"Чисто индийская железная дорога": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
18:07
Бывшего СБУшника задержали в России с 10 кг героина
17:35
В Нацполиции стало на четыре генерала больше
17:27
Центр Киева завалили мусором после празднования Дня независимости Фото Видео
17:18
"Единая Россия" хочет сделать депутатами 55 бывших уголовников
17:04
"Динамо" договорилось о переходе экс-форварда "Милана" - СМИ
16:45
"Схемы" "Нафтогаза": средства из программы по добыче газа идут на погашение долгов - СМИ
16:25
На подготовку к новому учебному году Киев выделил 1,8 млрд грн - Кличко
16:16
В Москве задержали Алексея Навального
16:01
"Бухой жирный тюлень": Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за странного видео
15:51
Порошенко поблагодарил украинцев за живучесть
15:30
У Трампа выдвинули условие заморозки санкций против России
15:21
Известная британская группа выпустила клип, который снимала в Украине Видео
15:15
"Идеал женской красоты!". Вера Брежнева покрасовалась в опасной позе
14:58
Климкин назвал польский закон о запрете "бандеровской идеологии" угрозой для свободы слова
14:40
"Няш-мяш" Поклонская сменила имидж и показала мужа
14:23
Экс-участница "ВИА Гры" родила первенца
14:18
Порошенко неправильно процитировал гимн ОУН
13:54
В Раде назвали число украинок в рядах ВСУ
13:52
Грандиозный концерт "Океана Эльзы" на День Независимости: впечатляющие фото и видео Фото Видео
13:49
В Киеве пьяный экс-посол Украины в США на иномарке ехал против движения — СМИ Видео
13:47
Не дождался помощи Порошенко: в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
13:27
Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану
12:59
"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"
12:24
"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны
11:42
Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы Фото
11:40
В Китае при пожаре в отеле погибли 19 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии Видео
11:11
Кравчук спрогнозировал будущее Донбасса
10:54
В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке
10:45
Девушка дня Instagram: соблазнительная австралийская модель Элла Ван Сеттерс Фото
10:34
Экс-"прокурор" Крыма Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины - СМИ
10:29
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве
10:00
"Вражеские обстрелы и ответки". В разведке назвали потери боевиков на День независимости
09:52
"Обманывают и не уважают": украинский легионер рассказал, как в Польше относятся к заробитчанам
09:31
Концерт "Океану Ельзи" в Киеве: Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову, опубликовано видео Видео
09:04
"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять