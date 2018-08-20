Опубликовано видео торжественной речи Путина на свадьбе главы МИД Австрии

20 августа 2018, 00:27

Российский лидер пригласил молодоженов в Россию.

Путин,Кнайсль
Путин произнес на свадьбе тост / Reuters

Президент России Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера произнес тост и поздравление в честь дня бракосочетания.

"Дорогие новобрачные! Дорогая госпожа Кнайсль, уважаемый господин Майлингер, уважаемые дамы и господа! Для меня это большая радость — снова посетить гостеприимную Австрию. Но что меня особенно радует, так это повод, по которому мы все собрались в живописной Штирии, зелёном сердце Австрии. Разумеется, я имею в виду торжество по случаю свадьбы Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Нет никаких сомнений, что все присутствующие в этот чудесный день разделяют ваши чувства и желают вашей новой семье счастья и благополучия. Мы со своей стороны присоединяемся к этим поздравлениям и желаем вам долгой и счастливой семейной жизни", — сказал Путин в речи, которую обнародовал RT.

Он также отметил, что Кнайсль проявляет живой интерес к культуре и истории России и ему приятно, что она испытывает желание узнать россиян и их страну во всём её многообразии. Российский лидер добавил, что главу МИД и её супруга всегда будут рады видеть в России.

"Дорогие молодожёны! От всего сердца поздравляю вас с заключением брака и созданием новой семьи. В России принято желать новобрачным совет да любовь. Я с удовольствием желаю вам этого, а также много-много счастья, здоровья в вашем совместном будущем. Предлагаю поднять бокалы за ваше благополучие, чтобы ваша жизнь была счастливой", — завершил свой тост Путин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попасть на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.

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