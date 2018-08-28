Экс-президент Польши предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

Олег Сенцов / Антон Наумлюк

Экс-президент Польши Лех Валенса выступил с инициативой о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира, а также призвал всех неравнодушных способствовать его освобождению.

"Накануне годовщины Польского августа 1980 года, принесшего нам "Солидарность", одно из самых замечательных общественных движений, которое организовало мирные изменения, приведшие к освобождению от тоталитарной системы Восточной Европы, я выступаю в защиту украинского режиссера Олега Сенцова.

Сенцов поддержал демонстрации Евромайдана в защиту Украины - как части демократической Европы. Он мирно протестовал против аннексии Россией родного Крыма, а затем был арестован российскими спецслужбами", - говорится в заявлении Валенсы.

Он подчеркнул, что во время судебного разбирательства, которое описывается Amnesty International как "несправедливый суд в военном суде", был приговорен к 20 годам каторжных работ в лагере, хотя главный свидетель обвинения признал показания в суде как полученными "под пытками".

"Последние слова Сенцова, в которых он попросил российскую нацию "научиться не бояться", являются примером толерантного отношения к братству народов. Сенцов пошел на голодовку более 100 дней назад с требованием освободить всех украинских политических заключенных, которые находят в Российской Федерации, а не с просьбой свободы для себя. Я глубоко убежден, что через свои действия Олег Сенцов представляет все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, утверждение солидарности между народами и самопожертвование самого себя в пользу других людей, которые невинно страдают: это все высокие похвальные качества, достойные высокого признания свободного мира", - подчеркнул бывший президент Польши.

Валенса также призвал всех людей доброй воли способствовать освобождению Сенцова, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины со ссылкой на Polska Akademia Filmowa, которая обнародовала текст заявления Валенсы.

"И я предлагаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира", - добавил польский политик.

В конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Сенцов писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.