В России на крупнейшем заводе в боеприпасной отрасли произошло смертельное ЧП

В России на заводе произошел взрыв, есть жертвы / Скриншот с sverdlova.ru

В пятницу, 31 августа, в российском городе Дзержинский Нижегородской области на заводе по производству боеприпасов им. Якова Свердлова (один из крупнейших заводов в боеприпасной отрасли РФ) произошел хлопок в здании утилизации мин.

Постройку оцепили, проводилась проливка территории и здания пожарной охраной, говорится на сайте предприятия.

В МЧС России в Нижегородской области сообщили, что на предприятии прогремел взрыв, а потом — начался пожар, есть жертвы, пишет УНИАН.

По предварительным данным, погибли три человека, еще столько же — госпитализированы, судьба троих людей остается неизвестной. Агентство подчеркнуло, что огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в столице России Москве был пожар в здании российского Центрального банка. Очевидцы сообщали, что "наблюдаются открытое горение, сильное задымление".