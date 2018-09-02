"Глупость, грубость, воровство": рэпер Face выпустил альбом о современной России

На обложке альбома изображен белый двуглавый орел с серпом и молотом в лапах/
Российский рэпер Face (Иван Дремин) выпустил новый альбом "Пути Неисповедимы" о современной России.
Релиз из 8 ранее не представленных треков доступен для прослушивани в Apple Music и во "ВКонтакте".
На обложке альбома изображен белый двуглавый орел с серпом и молотом в лапах, на груди у него - нефтяная вышка.
В текстах Face осуждает власть, религию, социальную обстановку в России и менталитет самих россиян, цитирует Мандельштама.
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