"Глупость, грубость, воровство": рэпер Face выпустил альбом о современной России

Иван Face Дремин

Российский рэпер Face (Иван Дремин) выпустил новый альбом "Пути Неисповедимы" о современной России.

Релиз из 8 ранее не представленных треков доступен для прослушивани в Apple Music и во "ВКонтакте".

На обложке альбома изображен белый двуглавый орел с серпом и молотом в лапах, на груди у него - нефтяная вышка.

Обложка альбома Face "Пути неисповедимы"

В текстах Face осуждает власть, религию, социальную обстановку в России и менталитет самих россиян, цитирует Мандельштама.

По новостям все так же — в России счастлив каждый

Ты держава, но ты это лишь воображаешь

Свечи в храме стоят больше хлеба в магазинах Те, кто служат там, развозят шлюх на лимузинах

Ранее музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева "закончилась как певица".