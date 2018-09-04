С Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца"

Как прощались с Иосифом Кобзоном / Reuters

Как выяснилось, церемоний прощания с легендарным певцом Иосифом Кобзоном было две – официальная, для всех, и неофициальная, "только для своих".

"Всего за день до этого (официальной публичной церемонии – ред.) в другом месте в Москве, в обстановке абсолютной секретности и под охраной прошло первое, неофициальное прощание. Для своих", – сообщает Telegram-канал Mash.

Состоялась она 1 сентября в ЦКБ на улице маршала Тимошенко. Сюда утром явился личный визажист и парикмахер Кобзона. А к 16 часам к залу стали подъезжать дорогие машины, преимущественно "Майбахи" и "Бентли". Именно так началась тайная церемония прощания с умершим певцом.

Читайте такжеПрощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили Кобзона"Кобзон запомнится в первую очередь тем, что объединял в себе совершенно разные стороны российской жизни – и здесь точно встречаются представители одной из них. Мрачные люди с охраной один за другим приезжают, проходят в зал и вскоре уезжают. Территория оцеплена полицией, но все сотрудники – в штатском", – написал Telegram-канал.

По данным журналистов, в зале гостей встречала вдова Иосифа Кобзона Нэлли и его ближайшие родственники – сын Андрей, а также многочисленные внуки.

Продолжалась закрытая для посторонних церемония до 18:30. И только после того, как разъехались последние гости, тело мэтра переправили в концертный зал имени Чайковского, где на следующий день состоялась официальная церемония прощания с ним – народная.

Напомним, певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию.

В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзона решили похоронить в Москве на Востряковском кладбище.

Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.

Певец при жизни выступал против Майдана в Украине и активно поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР".