В Китае внедорожник таранил толпу - есть многочисленные жертвы

Люди в панике разбегались с места тарана / скриншот

На площади городе Хэнъян в Китае внедорожник Land Rover на полной скорости протаранил толпу, водитель направил автомобиль осознанно.

Погибли по меньшей мере девять человек, более четырех десятков ранено и травмировано, многие - тяжело, сообщает BBC.

Люди в панике покидали место трагедии; некоторые очевидцы сообщали, что водитель после остановки покинул машину и нападал на убегающих с ножом. Полиции удалось задержать преступника; источники в китайской полиции утверждают, что 54-летний мужчина уже имел проблемы с законом – отсидел в тюрьме срок за поджог и незаконный оборот наркотиков.

Власти региона пока отрицают вероятность того, что это мог быть теракт, больше упирая на неадекватность водителя-убийцы.

Напомним, ранее сообщалось, что кровавое ДТП произошло в Одессе на 6-й станции Фонтана - иномарка BMW на огромной скорости влетела в остановку, где стояли люди и протаранила их.