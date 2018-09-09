В Одессе BMW влетел в остановку - есть погибшие

Кровавое ДТП произошло в Одессе на 6-й станции Фонтана - иномарка BMW на огромной скорости влетела в остановку, где стояли люди.

Водитель иномарки на 100 км/ч, мчась в сторону 7-й станции, сначала столкнулся на дороге с автомобилем Skoda, а затем потерял управление и протаранил в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди, пишет "Думская" со ссылкой на очевидцев.

Двое погибли на месте, еще одна жертва скончалась по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. Водитель BMW и его пассажирки отделались легким испугом.

"Однако до приезда полиции автомобилиста побили свидетели произошедшего", - передает "Думская".



Глава следственного управления ГУНП Сергей Шайхет подтвердил информацию о гибели троих человек. Виновник аварии задержан. Ему инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее смерть нескольких лиц (ч 3 ст 286 УК Украины).

"По словам очевидцев, на перекрестке не работал светофор. В настоящее время на место аварии прибыл мэр Геннадий Труханов. По данным СМИ, за рулем BMW находился 27-летний одессит Олег С.", - пишет "Думская".

Издание также сообщает, что "очевидцы опознали машину BMW с госномером ВН1735НІ, как постоянную участницу уличных гонок".