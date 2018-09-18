"Вы все убийцы". Скандальная экс-регионалка Бондаренко устроила истерику на росТВ

Елена Бондарченко / УНИАН

Скандальная экс-нардеп от "Партии регионов" Елена Бондаренко устроила перепалку с украинским общественником Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской передачи на росТВ.

Бондаренко, не скрывая своего отвращения, высказалась о современных украинском обществе и властях, назвав их "убийцами государства".

"Что сделали с Украиной за 27 лет те, которые называют себя истинными украинскими патриотами? Они раздробили, разграбили, растерзали страну, у большей части людей отобрав эти равные права! И хотят в этом виде сохранить государство?! Уважаемые, это государство некомфортно и непригодно для жизни большей части украинцев, которые страдают от ваших пещерных, дикарских методов работы! Голосуют ногами! Уже уехала треть из страны, осталось 30 миллионов на месте из 42, а вы рассказываете про демократию и про верное решение?! Вы — убийцы этой страны!", — перешла на крик бывшая "регионалка".

В ответ Трюхан напомнил Бондаренко все "заслуги Партии регионов" в управлении Украиной. "Это бред! Вот зачем такое говорить? Вы сколько лет были во власти, в Партии регионов? Вы грабили страну! Сколько лет вы сидели там на "кассе"?! Что вы врете?!" — эмоционально обратился он к предательнице.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в эфире росТВ предложили сбросить "ядерную бомбочку на Киев".