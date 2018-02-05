Скандальные заявления Елены Бондаренко на ТВ: о чем говорила экс-регионалка

Эфир с бывшим народным депутатом Украины V - VII созывов Еленой Бондаренко стал самым обсуждаемым событием в последних дней в соцсетях.

Политик 4 февраля стала гостьей авторской программы Дмитрия Гордона на телеканале 112 Украина. Собеседники обсуждали действующую власть и ее предшественников, войну на Донбассе и ситуацию с Крымом. "Главред" выбрал основные тезисы выступления Бондаренко.

"Янукович - предатель"

То, что Янукович сбежал – это слабость. А то, что касается государственных интересов и нереагирование на очевидные угрозы, о которых знал только он и узкий круг его подчиненных – конечно же это предательство государственных интересов: не реагировать на угрозы иностранного вмешательства, подготовки радикальных структур для переворота на Майдане. Он, как показывает время и очевидные доказательства, об этом знал. Мне его просто жалко, Янукович окзался слаб, не настолько силен, как казался.

"В потере Крыма виноваты Аваков и Турчинов"

В сдаче Крыма виноваты те, кто на тот момент обладали полномочиями. Они были у Турчинова, Авакова, Пашинского, у всех людей, которые принимали участие в том же СНБО. Эти люди получали оперативную секретную информацию о состоянии дел, эти люди получали перехваты телефонных разговоров. У них было все. Реакция была нулевая. Именно эти люди ответственны за то, что наша Украина похудела на Крым. Не воевали "бо страшно", и был политический, прагматический грязный расчет на то, что вместе с Крымом уходят голоса, которые бы не поддержали людей, на волне переворота пришедших к власти.

"Майдан был переворотом"

Для меня Майдан – переворот. У меня есть этому куча доказательств. Сотни тысяч людей были обмануты такими как вы [Дмитрий Гордон], которые звали на Майдан и рассказывали, что впереди светлое будущее. Почему одно из первых голосований в парламенте – запрет на расследования всего, что происходило на Майдане? Темные пятна обычно скрывает тот, кто виновен, тот, кто хочет скрыть свое участие.

"Вопрос "Чей Крым?" нужно задавать крымчанам"

Давайте посмотрим на государственный бюджет Украины. Там есть хоть одна строка на расходы бюджетникам в Крыму и пенсионеров? Есть какие-то украинские деньги, которые сейчас для Крыма предусмотрены? Есть только финансирование прокуратуры Крыма. Деньги не выделяются с 2014 года. Как мы можем считать Крым украинским, если мы не финансируем украинских пенсионеров в Крыму, бюджетников, совершенно ничего. По Конституции Крым – украинский. Был, есть, и, возможно, будет. По справедливости, нужно спрашивать самих крымчан.

"Войск РФ на Донбассе нет"

Украинцы более виноваты в том, что происходит, чем американцы или россияне. Все международные мониторинговые структуры наличие российских войск опровергли. Дело даже не в их точке зрения, дело в данных, которыми ты [Гордон] оперируешь – лживыми заявлениями Порошенко и Турчинова, которые лгут во всем, дабы сохранить свои царственные задницы в своих кабинетах. И как быть с наемниками из Америки, Британии, Польши, которые находятся с украинской стороны? Американскими военными инструкторами? Вопрос нашим властям – как можно так нагло сдавать украинский суверенитет, приглашая сюда американских разведчиков, работать в СБУ с архивами. Сажать после этого генералов СБУ – Быка и Щеголева - только за то, что они Наливайченко указали на факт присутствия иностранцев в помещении СБУ, которые сидят только за то, что противились открывать архивы с гостайнами и секретными данными иностранцам.

"Порошенко - госизменник"

Давайте поговорим о Мальдивах и Венском бале, давайте поговорим о Сейшелах. Вы говорите здесь о войне с Россией, а в это время главнокомандующий спокойненько уезжает отдыхать не куда-нибудь, а на Мальдивы. Вы можете себе представить, чтобы главнокомандующий армии во время якобы войны уезжал так далеко – не говоря никому, абсолютно тайно, по фальшивому паспорту. Это называется госизмена.

После эфира Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook написала, что не ожидала такого количества положительных отзывов.

"Дорогие мои, я знала, что после Эфира будет много теплых слов. Но не подозревала, что их будет - МОРЕ! Я не смогу ответить всем. Папки входящих и запросов на переписку распухли так, что даже при большом желании и помощниках, я не отвечу каждому. Вместе с тем, для меня это важно - знать, что ты - не один, что с тобой - миллионы", - подчеркнула экс-регионалка.

Также эфир широко обсуждают в соцсетях.