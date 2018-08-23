"Скинуть бомбочку на Киев": На росТВ Украине грозят ядерным оружием

В РФ пригрозили ядерным оружием Украине / kratko-news.com

Российский историк Евгений Спицын предложил сбросить на Киев "ядерную бомбочку" для решения всех вопросов с Украиной.

Скандальное заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на одном из центральных каналов РФ - "Россия 1", выразив недоумение по поводу того, что россияне 4 года ведут войну с Украиной.

"Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев, уничтожить киевский фашистский режим и все - проблема решена", - подчеркнул он.

Напомним, ранее скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал сбросить на резиденцию Петра Порошенко маленькие ядерные бомбы.