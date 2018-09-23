Названа цена билета на Луну

Луна / Reuters

Цена полета на Луну на космическом корабле "Союз" составляет около $150-180 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Как пишет агенство, американская компания SpaceX анонсировала облет Луны на космическом корабле Dragon 2 еще несколько лет назад. В конце 2018 года спутник Землю должны посетить два туриста.

Ранее сообщалось, что первым коммерческим пассажиром транспортной системы BFR, который отправится к Луне, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

По словам владельца SpaceX Илона Маска, полет займет четыре-пять дней. Он не уточнил сроки, но сам космический турист завил, что это произойдет в 2023 году.