Источник: Московскому управляющему патриаршими приходами в США отказали в американской визе

Епископ Наро-Фоминский Иоанн / svoi

Епископу Наро-Фоминскому Иоанну (Рощину) отказали в американской визе. Примечательно, что именно Иоанн является управляющим патриаршими приходами Православной Церкви Московского Патриархата в США.

Об этом, со ссылкой на источник, сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

"Со стороны духовенства патриарших приходов РПЦ МП в США епископу Иоанну предъявлялись претензии в политизации церковной жизни. По словам клириков РПЦ МП в США, епископ Иоанн уже покинул территорию США", – уточняет Telegram-канал.

И добавляет, что это не единственная проблема РПЦ на данный момент. Дров в "поминальный огонь инквизиции" продолжает добавлять ситуация вокруг автокефалии для УПЦ.

Читайте такжеГрин-карта США: американцы нашли способ отпугнуть от своей страны бедных"По словам другого источника, у РПЦ практически нет никаких возможностей противостоять Константинополю; патриарх Кирилл находится под сильным давлением. С уходом УПЦ из РПЦ может быть поставлен вопрос о самом патриархе. Правда, это будет сделано не публично, а путем обычного дворцового переворота", – сообщает "Незыгарь".

Финансовую поддержку президент РФ Владимир Путин якобы обещает оказывать РПЦ и далее – но уже под контролем силовиков. Тем временем "против Кирилла активно начинают играть афонские и лаврские, которые чувствуют шанс убрать никодимовцев".

Как сообщалось, синод УПЦ МП потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви. Еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.