"Отгрызть кусок страны": на росТВ рассуждают о разделе Украины

Спиридон Килинкаров / ГолосUA

Запад мечтает о том, чтобы Россия ввела войска в Украину для развязывания тотальной войны на украинской земле, заявил экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

При этом он раскрыл "коварные планы" Запада по завладению новыми территориями.

"Когда говорят: "Вы, пожалуйста, введите войска и нападите на Украину!" — это же мечта, план Запада. Они хотят, чтобы Россия напала на Украину, чтобы в Украине развязалась тотальная война по всей стране. Они (поляки, — ред.) хотят видеть Украину слабой, разоренной. Они готовятся к тому, что Украина рано или поздно должна ослабнуть до тех пор, когда у них появится возможность все-таки отгрызть этот кусок!" — заявил Килинкаров в эфире пропагандистского канала "Россия 1".

Спич Килинкарова можно посмотреть с 42-й минуты видео:

Напомним, ранее на росТВ показали, как поделят Украину между Россией и Польшей.