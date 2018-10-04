Путин отказался ехать в Германию на пятую свадьбу Шредера

Шредер надеялся увидеть Путина на своей пятой свадьбе / Фото: bild.de

Президент России Владимир Путин не планирует посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Окончательное решение главы государства озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как известно, бракосочетание Шредера и гражданки Кореи Ким Со Ен пройдет 5 октября в Германии. Ранее СМИ сообщали, что пара уже официально зарегистрировала брак весной в Южной Корее.

К слову, для 74-летнего экс-канцлера Германии это уже будет пятый поход под венец.

Немецкие СМИ сообщали, что Путин собирается посетить свадьбу своего давнего друга. Российский президент и бывший немецкий лидер давно находятся в дружеских отношениях. Помимо прочего, они вместе ходили в баню и пили пиво.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.