Российский омбудсмен сделал неожиданное заявление о голодовке Сенцова

Олег Сенцов в российской тюрьме / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, продолжает объявленную ранее голодовку.

Как заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак, официального заявления Сенцова о прекращении голодовки не поступало.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало... Он... так и голодает", - цитирует Сака ТАСС.

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При этом он оценил состояние Сенцова как "относительно удовлетворительное".

"В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - добавил Сак.

Как известно, накануне незаконно осужденный в России украинский активист, политзаключенный Владимир Балух объявил о прекращении голодовки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку. Позднее его адвокат Дмитрий Динзе рассказал о настоящих причинах его поступка.