"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки

Дмитрий Динзе заявил, что голодовка Сенцова была прекращена под беспрецедентным давлением ФСИН

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, почему украинский режиссер вынужден был прервать свою голодовку; по словам Динзе, Сенцов вынужден был пойти на это, потому что из него угрожали "сделать овощ" и обещали принудительное кормление.

"Ему дали время подумать. Если он не уйдет из голодовки с завтрашнего дня, то будет произведено принудительное кормление – его увезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить", - заявил Динзе в интервью Медузе.

Адвокат также добавил, что сотрудники ФСИН пообещали сделать из Сенцова "овощ" - "это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту".

Динзе напомнил, что ЕСПЧ в свое время приравнял принудительное кормление к пыткам и предостерег Россию от этого.

"Но разве когда-то российскую сторону что-то останавливало, если они захотят что-то сделать?", - с горечью отметил адвокат Сенцова.

Читайте такжеПисатель объяснил, почему Путин не освобождает СенцоваРанее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Также сам Сенцов сделал заявление по этому поводу.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Читайте также"Проблемы с сердцем, печенью и почками". Адвокат рассказал о состоянии СенцоваРежиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.