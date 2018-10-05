В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку

5 октября 2018, 10:39

Режиссеру разработали специальную диету для вывода из голодовки, сообщил директор федеральной службы исполнения наказаний РФ.

В РФ сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку
Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщили в РФ / facebook.com/denisovaombudsman

В Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Украинцу разработали диету для вывода из голодовки, сообщил заместитель директора федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко Интерфаксу.

Первой его пищей после 145 дней стала курица, сваренная для него женщиной-доктором. 

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки. За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг. Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу.  Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу.  Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья", - отметил собеседник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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Россия голодовка Олег Сенцов
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