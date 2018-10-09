"Не позволю себе есть из рук оккупантов": вслед за Сенцовым голодовку прекращает Балух

Балух прекращает голодовку / "Громадське" / Courtesy Photo

Незаконно осужденный в России украинский активист, политзаключенный Владимир Балух объявил о прекращении голодовки.

Об этом он сообщил в письме, опубликовала которое "Крымская правозащитная группа".

"Используя последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодания. Постараюсь сохранить себя в этом оксюмороне, но ни в коем случае не делать это любой ценой. Честь и достоинство моего Народа, отстоянные на Майдане ценой жизней Героев Небесной Сотни, стоят больше, чем жизнь отдельно взятого меня. Именно поэтому я не позволю себе употреблять пищу из рук оккупантов и надеть его тюремную робу", – сказано в письме.

Таким образом, Балух высказал свое нежелание доводить дело до принудительного кормления.

В заключение он попросил в случае его смерти вернуть его тело на Родину.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

Читайте также"От здоровья мало что осталось": родные Сенцова рассказали, почему он выбрал попытку выжитьВ марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

В середине сентября он жаловался на острую боль в сердце.

Ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку. Позднее его адвокат Дмитрий Динзе рассказал о настоящих причинах его поступка.