"Острая боль": архиепископ рассказал о состоянии голодающего Балуха

Владимир Балух жалуется на острую боль в сердце, сообщил архиепископ / Фото: фото @crimeahrg

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный голодающий украинский активист, политзаключенный Владимир Балух (находится в следственном изоляторе Симферополя) жалуется на острую боль в сердце.

Иногда боль настолько острая, что украинец задыхается, рассказал посетивший его гражданский защитник, архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, сообщает "Радио Свобода".

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки… Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", — рассказал архиепископ.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.