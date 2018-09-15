В Меджлисе рассказали о сильном избиении в Крыму голодающего украинца-политзаключенного

Владимира Балуха сильно избили, сообщил Ахтем Чийгоз / crimeahrg.org

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденного голодающего украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе Симферополя, вывели из камеры и сильно избили.

Злоумышленники угрожают избавиться от нашего соотечественника, рассказал "Крым.Реалии" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, экс-политзаключенный Ахтем Чийгоз.

"… Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться", — сообщил собеседник.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.