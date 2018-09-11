В Крыму голодающий украинец-политзаключенный "сидит" на обезболивающих — адвокат

Владимир Балух очень плохо себя чувствует и принимает обезболивающие препараты, сообщила адвокат / Фото: фото @crimeahrg

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный голодающий украинский активист, политзаключенный Владимир Балух (находится в следственном изоляторе Симферополя) очень плохо себя чувствует.

Украинца мучают сильные головные боли, головокружение, боли в спине и печени, он принимает обезболивающие препараты, рассказала его адвокат Ольги Динзе Крымской правозащитной группе.

"У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует… Ситуация с голодовкой остается без изменений", — отметила собеседница.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.