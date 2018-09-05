"Приступ сильной боли": адвокат поделился плохими новостями о голодающем Балухе

У Владимира Балуха был приступ сильной боли, сообщил его адвокат / crimeahrg.org

В захваченном Россией Крыму у незаконно осужденного голодающего украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха (находится в следственном изоляторе Симферополя) был приступ сильной боли в печени.

Украинцу не предоставляют должным образом медпомощь, рассказал его адвокат Крымской правозащитной группе.

"У Владимира был приступ сильной боли в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет", — отметил собеседник.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.