В Крыму голодающего политзаключенного Балуха хотят отправить "на яму" — замглавы Меджлиса

Замглавы Меджлиса сообщил, что Владимира Балуха хотят отправить "на яму" / crimeahrg.org

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденного голодающего украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха (находится в следственном изоляторе Симферополя) хотят отправить "на яму" (в карцер).

Наш соотечественник очень плохо себя чувствует, написал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, экс-политзаключенный Ахтем Чийгоз на своей странице в Facebook.

"Мне ночью сообщили, что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Так же сказали, что его хотят отправить на яму", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.