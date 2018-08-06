За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев

МИД Украины указывает, что до полного освобождения всех украинских узников Кремля еще далеко

С 2015 года из тюрем в России удалось освободить девять украинцев, которых осудили по сфабрикованным делам с политической подоплекой.

"Благодаря усилиям наших консулов были освобождены девять наших политзаключенных: в 2015 году – Юрий Яценко, в 2016-м – Надежда Савченко, Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев, Хайсер Джемилев, Юрий Ильченко, в 2017-м – Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, и недавно – Александр Костенко, который несколько часов назад успешно пересек границу", - на брифинге в Киеве 6 августа заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает "Гордон".

Читайте такжеДенисова назвала число россиян, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенныхПри этом до окончательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля еще очень далеко - только в России, информирует МИД Украины, по политическим мотивам в застенках Кремля удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму, в тюрьмах – более 40.

Напомним, ранее сообщалось о том, что незаконно осужденный по политическим мотивам украинец Александр Костенко вышел на свободу из российской тюрьмы. 6 августа Костенко возвратился в Украину.