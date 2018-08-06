Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину

Александр Костенко

Активист и общественник Александр Костенко, которого более трех лет (февраля 2015-го) незаконно удерживали в России, возвратился в Украину.

Соответствующее сообщение со ссылкой на украинских консулов опубликовала первый заместитель председателя Рады и представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко на собственной странице в социальной сети Facebook.

«Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве», − написала она.

«Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений, или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы - в другие органы и структуры», − подытожила Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Костенко вышел на свободу из российской тюрьмы.