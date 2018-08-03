Украина предложила России обмен осужденных

Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила главе СПЧ Михаилу Федотову рассмотреть возможность обмена гражданина РФ Алексея Седикова, осужденного на 11 лет, на одного из граждан Украины.

"Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила рассмотреть возможность обмена гражданина Российской Федерации Алексея Седикова, осужденного на 11 лет лишения свободы, на одного из граждан Украины, находящегося в местах принудительного содержания России и требующего оказания квалифицированной медицинской помощи с привлечением специалистов", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Ранее Денисова сообщила, что в России из исправительной колонии города Кирово-Чепецк вышел на свободу украинский активист Александр Костенко, который был осужден за избиение "беркутовца" на Майдане.

"Александра Костенко, который отбывал наказание в России в Кирово-Чепецке Кировской области, сегодня освободили… Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины, и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны", - сообщила Денисова.