В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный

Украинского политзаключенного обвиняли в нападении на "беркутовцев"

В России из исправительной колонии города Кирово-Чепецк вышел на свободу украинский активист Александр Костенко, который был осужден за избиение "беркутовца" на Майдане.

Сейчас Костенко вместе с украинским консулом едут в Москву, в посольство Украины, рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Александра Костенко, который отбывал наказание в России в Кирово-Чепецке Кировской области, сегодня освободили… Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины, и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны", — отметила Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что в России по надуманному обвинению задержали еще одного украинца.