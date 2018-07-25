В России по надуманному обвинению задержали еще одного украинца

В России задержали еще одного украинца; на этот раз спецслужбы РФ "закогтили" украинского проводника поезда "Ковель-Москва" уроженца Ровно Сергея Бугайчука.

Сергея Бугайчука задержали еще 11 июля по подозрению в якобы перевозке оружия и продаже его в России, сообщил адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин, передает УНН.

"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко - ред.) Я пообщался с его женой ", - сказал Фейгин

Бугайчуку инкриминируют якобы участие в составе группировки из трех человек, развернувшей переправку и торговлю оружием в РФ. Оружие, которое украинец "переправлял в РФ" - это пистолет Glock 19, а также десять стволов к пистолету Макарова.

Суд 12 июля избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей. Сейчас Бугайчук находится в СИЗО "Лефортово", вину свою не признает.

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.