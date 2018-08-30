Геращенко поделилась тревожной информацией о голодающих Сенцове и Балухе

Состояние здоровья Олега Сенцов ухудшилось, сообщила Ирина Геращенко / Reuters

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что поговорила с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о ситуации с украинскими заложниками и политзаключенными.

Есть тревожная информация об ухудшении состояния здоровья голодающих незаконно осужденных украинцев — режиссера Олега Сенцов и активиста Владимира Балуха, написала зампредседателя в Facebook.

"К сожалению, ни одного ответа на все предложения к РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или института омбудсменов по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев, нет", — отмечается в сообщении.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Владимира Балуха в январе в захваченном РФ Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.