Геращенко поделилась тревожной информацией о голодающих Сенцове и Балухе

30 августа 2018, 12:45

В РФ не ответили не предложения украинской стороны об обмене осужденных россиян на наших соотечественников, отметила первый зампредседателя Рады.

Ирина Геращенко сообщила, что состояние здоровья Олега Сенцов ухудшилось
Состояние здоровья Олега Сенцов ухудшилось, сообщила Ирина Геращенко / Reuters

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что поговорила с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о ситуации с украинскими заложниками и политзаключенными.

Есть тревожная информация об ухудшении состояния здоровья голодающих незаконно осужденных украинцев — режиссера Олега Сенцов и активиста Владимира Балуха, написала зампредседателя в Facebook.

"К сожалению, ни одного ответа на все предложения к РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или института омбудсменов по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев, нет", — отмечается в сообщении.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Владимира Балуха в январе в захваченном РФ Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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Новость в спецтеме:Конец близок: состояние голодающего Сенцова ухудшилось
Ирина Геращенко Олег Сенцов Владимир Балух Татьяна Москалькова
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