В Черном море ушел под воду теплоход

В Черном море затонул теплоход с металлоломом / www.chekltd.ru

В Черном море в 50 милях (более 80 километров) от берега захваченного Российской Федерацией Крыма за пределами территориальных вод страны затонул теплоход под флагом Панамы, перевозивший металлоломом.

На борту судна находились восемь членов экипажа, их спасли и планировали доставить в порт Новороссийска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Росморречфлота.

"В 6:43 (в субботу, 13 октября — Ред.)… оперативный дежурный получил сообщение от морского спасательного центра Севастополь о том, что в границах их спасательного района получен сигнал бедствия. Капитан теплохода… сообщил, что судно находится в опасном состоянии и попросил снять экипаж", — отметило агентство.

Позже — в 9:20, к месту происшествия прибыл греческий танкер и забрал с теплохода членов экипажа — двух граждан Турции и шестерых азербайджанцев. Напомним, в начале марта в Керченском проливе сухогруз под флагом РФ "Андор" столкнулся с другим российским судном — средним черноморским сейнером "Хорс", обошлось без жертв.