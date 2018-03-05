В Керченском проливе врезались друг в друга российские судна

В Керченском проливе сухогруз под российским флагом "Андор" столкнулся с другим российским судном - средним черноморским сейнером "Хорс".

"Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. "Андор" шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу", – цитирует новостное агентство "Интерфакс" пресс-службу "Росморречфлота".

В результате происшествия повреждения получил корпус сухогруза.

"У сухогруза Андор имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров", — говорится в сообщении "Росморречфлота".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российское судно затонуло близ берегов Турции после морского столкновение.