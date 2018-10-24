Российский генерал рассказал об угрозе термоядерной бомбы США для Москвы

B-61

Последняя конфигурация термоядерной бомбы B61 - B61-12 представляет собой уже не тактическое, а стратегическое оружие.

Об этом рассказал экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ генерал-полковник Виктор Есин в интервью изданию "Армейский стандарт".

"По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты", - сказал Есин.

Эксперт отметил, что вместе с бомбой модернизируются и ее носители, в частности, американские самолеты F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado.

B61-12 представляет собой усовершенствованую В61.Мощность бомбы B61-12 составляет около 80 килотонн. С 1967 года произведено 3155 В61 различных модификаций, а на базах НАТО хранится около 1200.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.