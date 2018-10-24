Шорох на концерте классической музыки спровоцировал драку

Конфликт возник из-за шуршащей обертки.
В шведском городе Мальме произошла драка на концерте классической музыки. Причиной стало... шуршание.
Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера, когда одна из слушательниц стала с громким шуршанием разворачивать жевательную резинку, Об этом сообщает издание Washington Post.
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После завершения концерта женщина повернулась к обидчику, что-то сказала ему, а затем ударила по лицу с такой силой, что его очки полетели на пол. Ее спутник схватил молодого человека за рубашку и принялся избивать его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.