"Титаник-2" отправится в свой первый круиз уже в 2022 году

"Титаник II" - снаружи точная копия своего легендарного предшественника / Blue Star Line

Копия легендарного суперлайнера "Титаник" - "Титаник-2" уже в 2022 году отправится в свой первый круиз - по тому же самому маршруту, по которому должен был плыть его предшественник. Об этом сообщает CBS News.

Создателем проекта корабля является австралийская компания Blue Star Line, проект обошелся ей в свыше 500 миллионов долларов

Тестовым испытанием для суперлайнера станет переход из места постройки в Дубаи до Саутгемптона и, если все пройдет успешно, "Титаник-2" проследует тем же маршрутом, который должен был пройти оригинальный "Титаник": прямиком из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Планируется, что до Нью-Йорка лайнер будет добираться две недели.

Корабль будет полностью воссозданной копией первого "Титаника": те же каюты, кабины и салоны, такая же архитектура и многое другое. Однако при этом корабль планируется оснастить самыми современными средствами безопасности и навигационными приборами.

Суперлайнер "Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в своем первом рейсе. Всего в результате крушения погибли почти полторы тысячи человек, в то время как спаслись только около 700. Кораблекрушение вошло в число крупнейших в истории мореплавания. Официально причиной гибели судна считается столкновение с айсбергом, однако различные исследователи и ученые до сих пор выдвигают собственные версии произошедшего.