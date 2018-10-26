"Украина для меня – друзья": яркие цитаты Николая Караченцова об Украине

Николай Караченцов умер в реанимации московской больницы.
В Москве умер Николай Караченцов. Знаменитый актер скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия.
Как рассказал сын легендарного актера, Караченцов умер в реанимации.
"Да, мы подтверждаем (смерть Караченцова, — ред.). Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — рассказал сын Караченцова.
По словам дены актера, Николай Караченцов умер из-за того, что у него отказали почки.
Напомним, что в 2014 году в самый разгар противостояния на Майдане Караченцов побывал в Украине.
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Как рассказывала его супруга, Людмила Поргина они прибыли в столицу Украины, чтобы поклониться христианской реликвии.
"Вдруг мы слышим, что привезли Дары волхвов, а мы в Турции, в совершенно не православной стране: мусульманской. Решено было ехать. И вот — Киев, вокзал, морозное утро", - рассказала супруга Людмила.
При этом Караченцова привезли в Киево-Печерскую Лавру приложился к реликвии на специальном автобусе, а у входа в Лавру Караченцев раздавал автографы.
По Киеву актер передвигался в инвалидном кресле. Давний друг Караченцова композитор Владимир Быстряков привез актера на баррикады.
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Отметим, что позднее Поргина критически отзывалась о событиях на Майдане, а также заявляла о поддержке аннексии Крыма Россией: "Давайте тогда так: берите где хотите газ, а мы сами с собой останемся, закроем все границы. Живите сами. Пускай вам Америка высылает и Европа снабжает, строит газопроводы и налаживает все остальное", "Коля сказал, что это (Майдан, - ред.) будет война… гражданская война, потому что поднялись силы зла, нет единения, люди не смогут договориться. Так оно и случилось", заявляла она в интервью gordonua.com.
В то же время в сюжете о посещении Караченцовым Киева в 2014 году, который вышел на НТВ, артист написал приветствие для украинцев: "Украина для меня - друзья".
Отметим, что еще в 2005 году Николай караченцов попал в страшное ДТП и получил черепно-мозговую травму. Он пролежал в коме 26 дней, ему сделали трепанацию черепа и операцию на мозге. Как результат- его речь так и не восстановилась полностью, при этом актер вяло реагировал на окружающую обстановку.
Кроме того, в феврале 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. За рулем авто была его жена. От столкновения с "Газелью" машина перевернулась, а актер получил сотрясение мозга.