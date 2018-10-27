СМИ уточнили дату и место похорон Николая Караченцова

Николая Караченцова похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище, выяснили журналисты / globallookpress.com

Умершего известного российского актера театра и кино Николая Караченцова похоронят в столице РФ Москве в понедельник, 29 октября.

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в московском театре "Ленком", в котором он работал.

"Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище", — отметил собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на жену Николая Караченцова Людмила Поргина писали, что умершего похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. С Караченцовым попрощаются 29 октября в "Ленкоме".

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".