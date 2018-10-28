Россия получила от США список претензий по "ракетному договору" - МИД РФ

Сергей Лавров заявил, что соответствующие ведомства уже изучают американские требования / Reuters

Незадолго до оглашения решения Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) США прислали России список претензий по Договору.

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1, сообщает Интерфакс в воскресенье, 28 октября.

Лавров заявил, что МИД России уже разослал этот список в другие ведомства, в чьей компетенции находятся эти претензии, в том числе - в Минобороны РФ.

"Начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", – добавил Сергей Лавров.

Читайте такжеВ НАТО призвали США не разрывать "ракетный договор" с РоссиейНапомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.