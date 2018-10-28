США успешно испытали новую ракету-перехватчик

Пуск ракеты / Скриншот из видео

В США второй раз прошли успешные испытания ракеты-перехватчика, которая педназначена для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Тест состоялся в Тихом океане 26 октября. В американском оборонном ведомстве высоко оценили итог испытаний, назвав его "одним из ключевых" в системе противоракетной обороны США, сообщает Defense News.

В испытаниях принял участие вооруженный новой ракетой эсминец УРО США John Finn, который вошел в состав флота США в прошлом году; он обнаружил и успешно перехватил пущенную с западного побережья Гавайев ракету-мишень.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет больший кинетический перехватчик, новую сенсорную аппаратуру, высокие возможности по определению ложных целей, а также увеличенную дальность и скорость поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.

Противоракета будет установлена ​​как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, обеспокоеной ракетно-ядерной программой КНДР.

Читайте также"Расстрелять Москву в упор": в России боятся американских ракет в Харькове и СумахНапомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.