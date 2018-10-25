Российский политолог озвучил последствия провала переговоров между РФ и США по ракетам

Пионтковский считает, что расторжение договора о ракетах не несет никакой угрозы / Фото: Facebook/Андрей Пионтковский

Стратегические отношения между странами не пострадают вследствие провала переговоров России и США по договору о ракетах средней и малой дальности.

"Я абсолютно уверен, тем более это не моя уверенность, а уже вчера или позавчера Генеральный секретарь НАТО заявил, что если переговоры будут аннулированы, то ни США, ни НАТО не собираются разворачивать эти ракеты в Европе. И я думаю, что Кремль тоже не будет этого делать. Американцы выходят из этого договора совсем по другой причине. Они собираются разворачивать ракеты средней дальности в азиатском регионе, как бы в противовес потенциалу Китая. Так что, собственно, на какие-то военные стратегические отношения между Россией и Америкой это никак не влияет", - цитирует InfoResist российского политолога и публициста Андрея Пионтковского.

По словам эксперта, Москва пытается максимально использовать данную ситуацию, намеренно нагнетая эмоции. Это, по его мнению, очень хорошо попадает в контекст традиционной антизападной риторики Кремля. Однако договор политолог называет устаревшим и не способным влиять на отношения между США и Россией.

Пионтковский отметил, что резонанс по поводу аннуляции договора о ракета намеренно спровоцирован Россией, как элемент ее гибридной войны.

"Это же бешенство, замешанное на комплексе неполноценности. Вот вся российская внешняя политика. Это уже будет продолжаться до конца этого режима. Вот, что я опасаюсь, что конец этого режима совпадёт с концом России", - подытожил он.

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.