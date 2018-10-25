В НАТО призвали США не разрывать "ракетный договор" с Россией

В НАТО предлагают США два выхода из ситуации / Фото: Reuters

Страны-члены НАТО призвали США не "рубить сплеча", денонсируя Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а заставить Россию выполнять его положения.

Призвали США к этому представители Европы, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на закрытом совещании с американскими представителями в НАТО.

Дипломаты отмечают, что в Германии и других европейских странах, которым не улыбается стать полем сражения в случае ракетно-ядерного конфликта между США и РФ, хотят заставить США отказаться от разрыва договора, предложив Вашингтону либо убедить Москву прекратить нарушать соглашение, либо просто пересмотреть его, сделав одной из сторон Китай.

Отмечается, что развал договора позволит России винить в этом именно США и их союзников.

Читайте такжеПутин заявил об угрозе для Европы после выхода США из ракетного договораВ НАТО в свою очередь указали, что продолжат оценивать "последствия дестабилизирующего поведения России для безопасности" альянса.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

На следующий день, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.