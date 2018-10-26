Политолог объяснил, как выход США из договора о ракетах сыграет на руку Москве

Президент США Дональд Трамп на фоне Кремля (иллюстрация)

Вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) стратегически ничего в мире не меняет, но играет на руку Москве, поскольку позволит военным получать больше ассигнований.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своей колонке на сайте журнала "Новое время".

"Выход из соглашения играет на руку Москве. Стратегически это бессмысленно. Но военные хотят больше ассигнований, больше вооружений, и теперь Россия сможет разворачивать все это не полутайно - как в случае с той ракетой, вокруг которой идет спор - а полномасштабно, открыто и вовсю. Да, это имеет отношение к интересам российского военного комплекса, но еще раз повторяю – стратегически абсолютно ничего в мире не меняет. Поэтому все разговоры об угрозах стратегической безопасности и новой ситуации - пустышка", - пишет Пионтковский.

По словам эксперта, возможное расторжение договора - не такая значительная тема, как указ президента РФ Владимира Путина о введении экономических санкций против Украины.

"Довольно серьезная эскалация в той гибридной войне, которую Россия ведет против Украины. Из практических ограничений там будет запрет на финансовые операции... В этом и замысел Москвы - создать напряжение внутри Украины. Это часть воздействия на украинские выборы", - полагает эксперт.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

На следующий день, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.