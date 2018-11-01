Автокефалия УПЦ: Путину причудилось "разрушение цивилизационных ценностей"

Владимир Путин / Reuters

Вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве может привести к серьезным последствиям, считает президент РФ Владимир Путин.

Выступая на Всемирном русском народном соборе, он заявил о попытках "переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками".

Он также назвал цель этих действий, которой, по его мнению, является создание "безликих протекторатов".

При этом, по его словам, "используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь".

Напомним, недавно Патриарх Варфоломей назвал мотивы предоставления Томоса Украине.