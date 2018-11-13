В Польше на пешеходном переходе авто сбило трех украинок: есть жертвы

В польском селе Сарнув Силезского воеводства водитель автомобиля Hyundai Tucson 36-летний житель Заверценского уезда на освещенном пешеходном переходе сбил трех украинок. В результате две женщины 44 и 39 лет погибли, а 46-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла вечером 10 ноября. Правоохранительные органы Польши уже предъявили обвинение водителю в совершении смертельного ДТП, сообщает "Польское радио".

Сообщается, что женщины переходили по пешеходному переходу, после удара авто одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля Volkswagen, ехавшего позади Hyundai.

По данным польских правоохранителей, водитель Hyundai был трезв, у него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

При этом водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чехии в ДТП разбились украинские заробитчане.