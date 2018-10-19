Жуткое ДТП в Польше унесло жизнь 21-летней студентки из Украины

Украинская студентка Галина стала жертвой ДТП в Польше / Фото: tvn24

В дорожно-транспортном происшествии в польском городе Лодзь погибла 21-летняя украинская студентка.

По информации tvn24, виновником аварии является 20-летний водитель, который ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что водитель автомобиля распивал спиртные напитки с другом, когда ему позвонила украинка Галина и попросила привезти ее из ресторана. Парень уверяет, что между молодыми людьми по дороге произошла ссора, девушка схватила руль и спровоцировала столкновение.

/ Фото: tvn24

Автомобиль поляка сначала врезался в здание, затем в припаркованный автомобиль. Галина погибла на месте ДТП, а парень госпитализирован с многочисленными травмами.

В полиции выяснили, что пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности, а у водителя в крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Виновнику аварии по закону грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.