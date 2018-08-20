Гибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресечения

Водитель украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше, арестован / Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 19 августа, в польском Перемышле окружной суд избрал меру пресечения водителю украинского туристического автобуса, который попал в смертельную аварию, — гражданину Украины Николаю Л.

Служители Фемиды решили, что украинец должен находиться под стражей три месяца, пишет RFM24.

По его данным, украинца обвинили в сознательном совершении аварии. Нашему соотечественнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины. Узнать больше о ДТП можно здесь.