Водитель украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше, утверждал, что не заметил знак об ограничении скорости / Скриншот видео с facebook.com/rmf24

В воскресенье, 19 августа, в польском Перемышле прокуратура допросила и предъявила обвинение 42-летнему водителю украинского туристического автобуса, который попал в смертельную аварию, — гражданину Украины Николаю Л.

Мужчина не признал свою вину, рассказала заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец, сообщает "Польское радио".

По ее словам, мужчина утверждал, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом, знак об ограничении скорости до 30 км/ч не заметил, а когда увидел знак, который информировал о серпантинах, ехал со скоростью 50-60 км/ч.

"… судебный эксперт в области дорожного движения оценил, что водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 км/ч", — добавила Стажецкая-Скшипец.

Задержанного допрашивали более четырех часов, в допросе участвовал переводчик. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании украинцу меры пресечения в виде ареста на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины. Узнать больше о ДТП можно здесь.